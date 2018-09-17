活活打死妻子 狠夫無悔意判15年

2018-09-17 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕29歲的葉姓男子在2017年10月16日酒後與吳姓妻子起口角，竟持熱水瓶痛毆妻子，還拉她的頭去猛撞馬桶，造成妻子7根肋骨斷裂，下體大量出血後慘死；法官認定葉殘暴凶狠，但他屬殺人不確定性，與積極殺人有別，故依殺人罪判他15年有期徒刑。

《聯合新聞網》報導，案發當天下午，葉男與妻子去KTV唱歌，喝了幾杯酒後兩人便去旅館休息，但他們因為經濟問題而發生口角，結果酒醉的葉男境情緒失控，拿起房內提供的熱水瓶痛毆妻子，把老婆打到牙齒、肋骨都被打斷，腹部也重創到嚴重內出血；而葉男拖了1個多小時後才報警，最後妻子送醫急救仍不治身亡。

警方到場時發現，葉男濃濃酒味，酒測值達0.53，辯稱是妻子自己跌倒，還血崩他要扶卻抱不起來；不過檢警調查後發現，現場血跡斑斑，且疑似兇器的破裂熱水瓶上也滿是血跡，之後法醫勘驗吳姓妻子的遺體後認為是外力重擊而死，最後將葉男以殺人罪起訴。

法院審理後發現，葉男僅因細故，就依仗身型高大將妻子打死，手段殘暴兇狠，考量他基於「殺人之不確定故意」，與有意圖、積極故意殺人不同；雖然不足認定葉男泯滅人性，需要與社會永久隔離，但他至今仍未與妻子家屬和解，也未能具體交代實際案發過程，態度不佳；最後法院依殺人罪判葉男15年有期徒刑，褫奪公權6年。

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