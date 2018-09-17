偷香油錢騎腳踏車躲追緝 卻因這個癖好被逮....

2018-09-17 23:03

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名52歲吳姓男子曾當過法師，近來因缺錢花用，將腦筋動到神明身上，為躲避警方查緝，還刻意騎了20多公里的腳踏車到烏日廟宇行竊香油錢和金牌，行竊前為求心安都先膜拜，至少得手8千多元，雖無車牌難掌握，但警方不放棄沿路調監視器，意外發現吳男每次犯案後，一定先到一家咖啡廳喝咖啡，接連多次前往店內埋伏，近日果然堵到人將他逮捕，訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

台中烏日區學田路附近，今年7月起連續有3間土地公廟和私人神壇，遭人入內破壞鎖頭偷走香油錢，還拿走金牌，烏日分局三和派出所巡佐謝昇志、警員姜宏杰、陳郁仁獲報後調閱監視器，發現竊嫌每次下手行竊前，都會先拿香膜拜，前後得手8千多元現金和2面金牌。

三和派出所林柏豪所長今天表示，這名竊嫌擔心騎車、開車遭警方鎖定車牌，犯案時都刻意騎腳踏車，但偵辦員警沒放棄，擴大調閱影像，從烏日一路經南屯到東區，前後調了約20公里，雖最後沒掌握吳嫌藏身的地方，卻意外發現吳男不但喜歡喝咖啡，還對自由路上的一家咖啡廳情有獨鍾，每次犯案回程，一定都會在店裡停留喝咖啡。

員警掌握竊嫌此嗜好，近日接連多次前往店內埋伏守候，本月13日下午，3人帶著替代役男林冠宇前往埋伏，果然行竊的吳男（52歲）再度到店內消費，眼尖的林冠宇一眼認出吳男，員警立刻上前表明身分，吳男一臉狐疑詢問：「你們怎麼知道我會在這？」殊不知凡走過必留下痕跡。

警方將吳男逮捕後，又查出吳男早已因竊盜罪遭彰化及台中地檢署發佈通緝，吳男表示曾當過法師和送瓦斯工人，因最近缺錢花用才會到廟宇行竊，還說每次行竊前膜拜是為了請神明原諒，但做壞事雖用盡心機還是被警方查獲，訊後依竊盜通緝和竊盜罪嫌送往地檢署偵辦。

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