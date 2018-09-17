永和分屍案主嫌 潛逃菲國美籍刺青師押解回台

日前社會矚目的新北市永和分屍案主嫌、綽號「OZ」的美籍刺青師Mayer Oren Shlomo（中文名：孫武生）潛逃菲律賓，今晚由刑事局在押解返台，並當場持拘票逮捕，會先在刑事局作警詢筆錄後，再解送新北地檢署。（記者姚介修攝）

2018-09-17 20:02

〔記者姚介修/桃園機場報導〕日前社會矚目的新北市永和分屍案，主嫌綽號「OZ」潛逃菲律賓的美籍刺青師Mayer Oren Shlomo（中文名：孫武生），在月初於菲律賓落網後，晚間由刑事局在押解返台，當場持拘票將他逮捕，會先在刑事局作警詢筆錄後，解送新北地檢署。

Mayer Oren Shlomo（中文名：孫武生），他在案發後潛逃菲律賓，刑事局國際科接獲孫嫌潛逃菲律賓轉往其他國家等相關情資後，隨即整合合情資，將其在菲律賓緝拿遣送回台，他們是搭乘華航班機於晚間返抵台灣，警方大陣仗押解，刑事局國際科隊長楊國松表示，這次非常感謝菲國警方、移民局、外交部及國際刑警等單位的協助。

據刑事局指出，基於台菲長期警政合作情誼，通知菲國後菲方允諾全力協助我方緝捕孫嫌，並由菲律賓國家警察總署（Philippine National Police，PNP）籌組專案小組承辦此案。

為防止孫嫌由菲國轉逃他國，我方除通報菲國移民署（Bureau of Immigration，BI）留意孫嫌出境，亦同步向國際發布訊息；在國內獲取孫嫌逃往菲律賓動態相關紀錄與可疑隱匿處所，經菲方多日跟監逐步鎖定孫嫌藏身處，由於孫嫌生性狡猾，刻意躲避警方追緝，隱藏數個處所，讓菲國警方鎖定前往查緝時，都差了一步，孫嫌也曾企圖向以色列駐菲國單位尋求庇護，但當時因假日作罷。

9月5日晚間11點24分，菲方國家警察總署情報處情報總隊與移民局緝逃組聯合專案小組，發現孫嫌藏匿在菲國女性友人的朋友位於菲律賓黎薩省一處公寓（Cambridge Village Condominium Cainta, Rizal），當場將終孫嫌逮捕。

據了解，孫嫌落網時，向當地警方供稱，在屋內的5、6名男女友人都是刺青界的朋友，並否認在台灣涉及殺人分屍案。