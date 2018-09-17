吸金136億棄保潛逃 秦庠鈺持假護照在曼谷機場被逮

2018-09-17 19:54

〔記者姚岳宏／台北報導〕非法吸金集團主嫌秦庠鈺棄保潛逃，今天持偽造假護照入境泰國時被查獲，雖然他不願說出真實身分，但泰警將指紋送往台灣刑事警察局比對，確認就是秦庠鈺，台泰警方合力偵辦中，據了解，他將在當地先執行偽造護照罪刑，再由外交單位協商引渡回台。

泰國移民警察局調查，今天下午3點左右，在曼谷蘇凡納布（Suvarnabhumi）機場查獲自柬埔寨入境、持偽造台灣護照的台籍人士，當時雖被一眼識破是偽造護照，但他不願說出真實身分，泰警採集他的指紋，經通報我駐泰國代表處轉請刑事局、調查局及移民署到場協助。

我刑事局指紋科進行指紋比對，確認就是外逃通緝犯秦庠鈺，泰警隨即將他上銬逮捕，訊後依偽造護照罪嫌移送當地北欖省法院偵辦。

據了解，鼎立集團負責人秦庠鈺因商業會計法、銀行法、證券交易法等4案被通緝中，他被控吸金新台幣136億多元，最高法院去年11月3日維持高院二審判決，依銀行法判處秦男11年徒刑，全案定讞，但秦早已於民國105年初潛逃出境。

台灣高等法院判決書指出，秦庠鈺原名為秦家玉，在台中經營「真實人生」公司欠下大筆債務，2006年11月間模仿另間吸金公司經營「大台中互助聯誼會」模式，找來同夥吸金。