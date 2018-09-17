竊錄高二女友裸體視訊畫面 不滿分手竟po臉書報復

2018-09-17 23:16

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣林姓男子與16歲的高二女友小夢（化名）交往期間，二人經常裸體視訊，沒想到林男竟趁機竊錄對方裸照，分手後林男為了報復，竟駭進她臉書散布裸照公開個資，還稱「這人是婊子、想要讓她紅！」讓小夢接獲多名男子騷擾電話，甚至學校師生都看見臉書的裸照，新竹檢方依恐嚇等多項罪嫌起訴無良林男。

檢警調查，林男與女友小夢交往期間，多次使用手機進行裸體視訊聊天，去年9月起林男趁小夢不知情且未同意情況下，以具有擷錄功能的電腦設備，竊錄女友裸露胸部及下體等身體隱私部位畫面，並將此私密照片儲存在電腦硬碟內。

事後林男不滿小夢分手，遂於1月以LINE恐嚇，撂話如不接聽LINE電話，將把裸照散布至臉書各大公社、網路、電視媒體，致小夢心生畏懼。3月底起，林男輸入小夢舊臉書帳號密碼後，入侵其舊臉書網頁，在數個臉書社團留言「誰想了解我想認識我的呢？歡迎密我唷！保證給你大大驚喜！」等語。待不明網友傳訊後，林男即將其竊拍擷取的私密照片約20張，傳送給多名男網友觀覽散布。

為了傷害小夢，林男還在私密照片上方註明小夢的年齡、學校、手機號碼、聯絡方式等個人資料，侵害小夢隱私權，並對多名網友說：「這人是婊子、想要讓她紅！」等語，足以毀損小夢的名譽。

事後小夢連續接獲多名不明男子欲加其為LINE之好友，及遭就讀學校老師、同學發現其臉書有裸露的私密照片，始報警循線查知上情 。

檢方認為林男所為，係犯兒少性剝削防制條例拍攝、散布少年猥褻影片、刑法竊錄、散布身體隱私部位罪嫌，以及恐嚇、無故入侵他人電腦、散布猥褻物品、誹謗及違反個人資料保護法的揭露個人資料罪嫌，全案提起公訴。