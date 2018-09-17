獨家》超變態男強吻磨蹭10歲繼女 稱刺激賀爾蒙讓她變女人

2018-09-17 22:15

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕超變態！陳姓男子趁獨自照顧10歲繼女小娟（化名）機會，舔吻、啃咬耳朵，又跨坐在她上方強吻，以鬍渣摩蹭頸部然後說很愛她，希望跟她結婚，且對她作這些事是為了她好，可刺激賀爾蒙，讓她早日成熟，更像個女人，事後還跟她下跪致歉，小娟把這段夢魘深藏心中5年，直到遇見生父才全部吐露，新竹檢方依加重強制猥褻罪嫌起訴。

檢警調查，陳男為小娟繼父，與小娟母親離婚後，仍偶爾受託照顧小娟，2012年7月受託照顧當年僅10歲的小娟，某日凌晨3點多在房間內，見小娟酣睡，企圖乘機猥褻，來回撫摸右手等處，小娟感覺有異而驚醒，陳男竟轉化為強制猥褻犯意，不顧掙扎，先以口舔吻、啃咬兩側耳朵，又跨坐在小娟上方，強吻嘴唇，又以鬍渣摩蹭頸部，期間並說很愛她，希望跟她結婚，且對她作這些事是為了她好，可刺激賀爾蒙，讓她早日成熟，更像個女人。

陳男因強制猥褻得逞，又想進一步將小娟T恤領口往下拉，小娟旋即趁隙翻身跳下床逃至客廳，陳男才罷手。經多年後，小娟於去年5月間與生父重逢時，因不堪長年情緒折磨，才將上情告知生父。

陳男坦承當時接連啃咬小娟耳朵、親吻嘴唇及以鬍渣摩蹭頸部，卻否認有何猥褻之意，辯稱見小娟夜驚，為安撫、轉移情緒，才以此方式搔癢。

然而檢方認為，陳男明明知悉小娟當時為近11歲，已有月經的女童，且自承與小娟平常並無互動，於2、3年間僅對話1次，殊難想像陳男此舉係出於安撫被害人情緒而為之。

且小娟母親知悉本案後，曾撥打電話質問陳男，陳男坦承有不當舉止，且案發後曾當面向小娟下跪致歉。全案依加重強制猥褻罪嫌起訴。