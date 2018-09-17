永和分屍案美籍主嫌押返 預計晚上7點抵台

涉永和分屍案潛逃菲律賓的主嫌美籍刺青師Mayer Oren Shlomo（中文名：孫武生），晚間從菲律賓押解返台。（記者姚岳宏翻攝）

2018-09-17 17:31

〔記者姚岳宏、王定傳／台北報導〕社會矚目的新北市永和分屍案，綽號「OZ」潛逃菲律賓的主嫌美籍刺青師Mayer Oren Shlomo（中文名：孫武生），本月初於菲律賓落網，據了解，刑事局押解OZ人馬搭乘華航CI704班機，班機已在下午4點47分起飛，預計今晚7點左右抵達台灣，將由專案小組製作筆錄後，解送新北地檢署偵辦。

據了解，孫嫌落網時向當地警方供稱，在屋內的5、6名男女友人都是刺青界的朋友，否認在台灣涉及殺人分屍案。

孫嫌具備美國及以色列雙重國籍，身分敏感，因此，菲方對孫嫌遣台一事，始終持保留態度；孫嫌家屬也不斷透過國外交單位試探孫嫌返回以色列的可能性，幸經我駐菲律賓代表處多次與菲國移民局等相關單位協調，終於完成孫嫌從菲律賓遣台程序，在刑事局員警戒護下，順利自菲律賓押解孫嫌返台。目前因尚未偵詢孫嫌，其涉案犯罪事實部分仍待檢警專案小組進一步調查。

檢警指出，Mayer Oren Shlomo（中文名：孫武生）在案發後隨即逃往菲律賓；刑事局國際科接獲孫嫌潛逃菲律賓，而且想轉往其他國家等相關情資後，即刻彙整國內各項情資，協調聯絡官聯繫相關窗口合作查緝，基於台菲長期警政合作情誼，菲方允諾全力協助我方緝捕孫嫌，並由菲律賓國家警察總署（Philippine National Police，PNP）籌組專案小組承辦此案。

為防止孫嫌由菲國轉逃他國，我方除通報菲國移民署（Bureau of Immigration，BI）留意孫嫌出境，也同步向國際發布訊息。

國內獲取孫嫌逃往菲律賓動態相關紀錄與可疑隱匿處所，經菲方多日跟監，逐步鎖定孫嫌藏身處。而孫嫌生性狡猾，刻意躲避警方追緝，隱藏數個處所，讓菲國警方鎖定查緝時，都差了一步；孫嫌還曾企圖向以色列駐菲國單位尋求庇護，但當時因假日作罷。

本月5日23點24分左右，菲方國家警察總署情報處情報總隊與移民局緝逃組聯合專案小組，發現孫嫌藏匿在菲國女性友人的朋友位於菲律賓黎薩省一處公寓（Cambridge Village Condominium Cainta, Rizal），終於將孫嫌逮捕。

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