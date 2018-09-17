砸車結怨相約談判 22人巷內亂鬥全遭逮

落單的劉姓少年遭圍毆後倒地。（記者曾健銘翻攝）

2018-09-17 18:23

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市蘆洲區民族路，今日凌晨1時許驚傳民眾鬥毆，警方獲報趕抵現場，發現16歲劉姓少年全身有多處刀傷，滿身是血地倒在停車場，警方緊急將他送醫搶救，所幸治療後已脫離險境，警方漏夜追查，至今已帶回雙方人馬共22人，初步調查雙方是因為砸車引發的糾紛。

警方調查，20歲許姓男子日前與蘆洲區1名幫派份子結怨，孰料對方竟暗中跑到許男位於三重的住處狠砸其機車後離去，讓許男大為光火，雙方因此邀約在今日凌晨在蘆洲區民族路的巷弄內談判商討賠償事宜。

警方表示，當時許男找來15名同夥前往赴約，對方也有7人到場談判，雙方各執棍棒、刀械，沒想到一言不合後就在巷弄內混戰，其中，許男找來的劉姓少年與同夥走散落單，慘遭7人追砍圍毆，造成右手骨折、後腦杓、雙手多處刀傷，而許男也遭圍毆成傷。

蘆洲警方接獲民眾報案後立即出動快打部隊到場，將現場周遭涉案的22人全部帶回偵辦，緊急將受傷的許男、劉少送醫急救，2人治療後暫無生命危險。偵訊時主事的許男供稱，因為不滿機車遭砸，才會與對方相約談判，全案將依妨害秩序、傷害等罪嫌將22人移送法辦。

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