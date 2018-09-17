周人蔘案纏訟22年 最後1位涉案警官張德星判5年半

2018-09-17 14:50

〔記者楊國文／台北報導〕我國史上最大的檢警貪瀆案周人蔘電玩弊案，纏訟22年後，高等法院更六審今宣判，前台北市警局督察員張德星涉違背職務收賄、交付賄賂等兩罪，一、二審均判13年，但審酌他偵查中自白、適用速審法減刑規定、96年減刑條例，今改判他5年6月、褫奪公權4年，成為此案最後一個還在纏訟官警。可上訴。

電玩大亨周人蔘弊案在1996年4月間爆發，多位警界「明日之星」也中箭落馬，震驚社會。更六審判決指出，周人蔘為圖不法暴利，進口電動玩具及零件，經裝配及維修後，以「金」字招牌經營賭博性電動遊樂場、遊藝場及電動玩具店，陸續在台北市中山區等地設立賭博性電玩店。

周人蔘為避免電玩店被警方取締，指示帳戶連玉琴處理行賄中山區員警的公關工作，連玉琴於2002年經由時任台北市警察局士林分局刑事組小隊長張台雄（通緝中）介紹認識時任台北市警察局督察室督察員張德星。

張德星明知周人蔘經營多家賭博性電玩店，按理警方應加以取締，卻自2002年6月間起至2003年2月為止，收受連玉琴代周人蔘致送的賄賂新台幣20萬元。

同年張德星負責督辦轄區改為大安、南港分局，張竟協助周人蔘行賄後來接任負責中山區的督察員楊秋癸（判決有罪定讞）110萬元、陳國慶（通緝中）90萬元。

周人蔘被依行賄、賭博罪判1年3月又15天定讞，已服刑期滿。