求職要謹慎！ 妙齡女子領包裹差點關7年以上

2018-09-17 14:27

［記者楊政郡／台中報導］年輕陳女差點踏入求職陷阱！應徵行政工作，簽收公文、整理資料等，第一次到快遞公司領包裹，被警察當場逮捕，內藏有3把制式槍彈（價值30餘萬元），被依違反槍砲條例法辦，檢察官查明陳女不知裡面有槍枝，認知是馬達，且同案主嫌林嘉強事後四處尋找陳女，與同夥對話「只叫她收馬達，收到後就消失，不覺得她那麼聰明知道裡面有東西」。檢方認定陳女不知裡面是槍枝，諭令不起訴確定。

不起訴書指出，新北市陳女在臉書打工群組裡，看到應徵助理，問對方工作內容，對方說一般行政助理、秘書、整理資料、簽收文件等，雙方就加入line好友，陳女問對方薪資，對方說每月至少5千元，有工作就是6千元。這些內容都有line的對話存底。

幾日後對方就line說要領包裹，領到包裹後要她聽指示，收包裹前要聯絡郭小姐，收到包裹後要line通知他（暱稱你，即本案主謀林男，31歲，林嘉強是美國華僑，國立大學法律系碩士班學生，從菲律賓走私槍械轉賣中國），她有打開其中一個包裹外包裝，裡面就是汽車用馬達，她有拍照傳給對方確認，被警方逮捕後打開馬達，才知道裡面有藏槍彈。

檢察官指出，陳女被警察逮捕後，林男還傳送簡訊給同夥「陳女協尋啟事」，還傳送內容為「沒說馬達裡面有東西，只叫她收到後通知，幫忙轉寄，收到後就消失了，不覺得她那麼聰明知道裡面有東西，快遞公司都不知道」。

檢察官說，陳女所辯可採，運輸制式槍械是7年以上至無期徒刑的罪責，但陳女確實不知道裡面是槍械，僅因求職接受指示領貨（馬達），該案台中地檢署給予不起訴，經送台中高分檢再議不起訴確定。