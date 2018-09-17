帥到同事不敢叫他介紹女朋友 男模帥警校園交安宣導超吸睛

2018-09-17 14:16

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第五分局北屯所警員張庭菘身材高大挺拔五官深邃被同事取了「男模」外號，但帥度可不是只有男生認定，除了到超商巡簽會引起女店員注意向同事打探，最近承辦交通業務的他到校園宣導交通安全觀念，超吸睛顏值更是一度引起師生騷動，只見全程中沒有人打瞌睡專心聆聽，無形中也達到交安宣導目的。

北屯所長張勝記說，28張員警專32期畢業，從警4年多來工作認真表現優異，由於185公分高的挺拔身材，加上深邃五官及陽光外形，除帥度被所內同事取了「男模」外號，到超商巡簽後，下一班同事總會遇到女店員私下偷問「你們上一班來的同事長得好帥，請問他叫什麼名字？有沒有女朋友」。

同事則說，儘管「男模」未婚且目前已有固定交往女友，但一些沒有女友的男同事也笑稱，絕對不敢請他介紹對象，因為怕對方一眼看上介紹人反倒模糊焦點；最近學校陸續開學，總會看到學童們在馬路中穿梭，該所為降低交通事故發生，安排承辦交通業務的張員到轄內各國中小舉辦交通安全宣導，張員吸睛外表竟意外得到宣導效果。

張員日前與同事至北屯國小交安宣導時，現場800名師生齊聚，張員透過影片向學童們宣導交通安全四大守則:一、「我看得見您我才安全」-例如學童們上學時，可穿著鮮豔的衣著、過馬路時揮動手臂提醒用路人，走在馬路上時面向來車靠邊走；二、「謹守安全空間」-例如過馬路時秒數不夠，等下一次再過，不作沒把握的交通行為。

三、「養成利他用路觀」-例如開車門時應使用兩段式開法，避免後方反應不及；四、「防衛兼備」-系指專心且隨時關心周遭路況；並透過互動學童熱情舉手回答問題，藉此宣導培養學童對交通安全的認知與守法習慣。