釋憲70週年3院長回娘家 翁岳生：大法官是人權捍衛者

司法院今舉行「大法官釋憲70週年」慶祝大會，院長許宗力（右一）邀請翁岳生（右二起）、賴英照、賴浩敏等3位前院長回娘家參與盛會。（記者楊國文攝）

2018-09-17 13:21

〔記者楊國文／台北報導〕司法院今舉行「釋憲70週年」慶祝大會，院長許宗力特別邀請到賴英照、翁岳生、賴浩敏等3位前院長「回娘家」與會，院長許宗力表示，大法官70年來，做成767號解釋，對我國憲政體制維護和發展、保障人權，發揮關鍵性作用，而大法官事件處理法（大審法）施行超過25年，司法院已研議完成全文95條的憲法訴訟法草案，未來大法官審理將朝司法化、裁判化、法庭化，翁岳生則期許更應重視人權保障。

司法院今上午像辦喜事般，喜氣洋洋，除賴英照等前院長、謝在全等前副院長外，現任大法官吳陳鐶等人、前大法官許玉秀、徐璧湖等人都參與這場盛會，「友軍」方面，則有檢察總長江惠民、法務部常務次長張斗輝、高檢署襄閱主任檢察官林邦樑、基隆地檢署檢察長陳宏達、律師公會全聯會代表、法學者等來賓出席。

院長許宗力表示，70年來，大法官共召開1481大法官會議、5476次全體審查會，並做成767號解釋，對我國憲政體制發展，和保障人權，發揮關鍵性作用，他舉例說，去年針對「同性婚姻聲請釋憲案」，做成第748號解釋，使同性民眾獲得婚姻自由和平等權。

前院長翁岳生致詞表示，他一輩子參與釋憲相關事宜超過30年，也從院長一職退休11年，想以民眾的觀點來談論對憲法的感想，他舉德國司法觀念是將人權看得比憲法更為重視為例，表示希望司法應重視人權保障。

翁岳生細數歷屆大法官的重要釋憲事績，指大法官有一個不能替代的角色，即大法官是人權的捍衛者，期許大法官做成解釋結果能得到人民信賴。

司法院隨後播放「釋憲70週年紀念光碟」，並邀請賴英照等3位前院長和院長許宗力等4人，共同主持切7層大蛋榚的慶祝儀式。