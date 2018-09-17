愛美女1眼失明找養生館求償 法官調查：她老公打瞎的

2018-09-17 12:10

［記者楊政郡／台中報導］經營養生會館的陳婦，因業務人員來推銷一款雷射儀器，陳女幫常客楊婦進行手臂除胎斑，不小心雷射光掃到楊婦左眼，造成一眼失明，此案楊婦請求民事賠償157萬敗訴（上訴中），又提告刑事，檢方依違反醫師法及過失重傷害起訴，而刑事庭法官查出，楊婦確有遭雷射掃到，但半個月後楊婦被丈夫的女友打傷左眼，才是造成她失明的主因，陳婦依違反醫師法、過失傷害等罪判10月徒刑。

此醫療糾紛案楊婦（30餘歲）先提起民事求償，要求157萬餘元，但陳婦（58歲）表示10萬以下可接受，民事庭判決楊婦敗訴，認為楊婦無法證明雷射光掃射，與事後左眼失明有因果關係，判決楊婦敗訴，目前上訴中。

而楊婦在民事案件審理中又提起刑事告訴，檢察官認為雷射儀器為第二類醫療器材，必須具醫師資格才能操作，陳婦無醫師資格，涉及違法醫師法，而又造成楊婦一眼失明，觸犯過失重傷害罪，兩罪一併起訴。

陳婦在審理中矢口否認為楊婦操作雷射儀器，坦承她不具醫師資格，辯稱沒有操作雷射儀器替楊婦除斑，但經測謊有不實反映。

刑事庭判決書指出，2016年元月13日陳婦養生會館來了業務員推銷一台「白瓷淨膚」雷射儀器，當場為陳婦進行臉部測試，陳婦很滿意。正好護膚店常客兼好友楊婦在場，詢問能不能除斑？陳婦回答沒問題，操作該雷射儀器，為楊婦進行右手臂除斑，不慎把雷射光掃到楊婦左眼，楊婦翌日到眼科診所進行診療，主訴做雷射後視力模糊，醫師診斷「視網膜出血、黃斑部水腫」等但視力還算正常，矯正後0.2。

法官查出，不巧在同年元月31日楊婦的丈夫帶一女子（丈夫女友）要進門，楊婦阻擋她進門而起衝突，被該女子打到左眼，當時醫師診斷「外傷性視網膜裂孔、外傷性視網膜新生血管」，才出現視力降到0.1，且無法恢復正常。

法官認為，雷射確實造成楊婦左眼傷害，但與事後左眼失明無因果關係，陳婦所犯為違反醫師法及過失傷害罪，判處10月徒刑。