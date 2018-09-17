來台的第一份薪水掉了！女移工急哭報警…得到驚喜

周員過濾監視器發現阮女下車身影，進一步根據車號找到小黃運將。（記者許國楨翻攝）

2018-09-17 11:54

〔記者許國楨／台中報導〕一名剛來台灣工作不久的外籍女移工，日前搭小黃時不慎掉落皮夾，剛領到的第一份薪水及居留證件就這樣遺失，她焦急又慌張的跑進派出所求援，但因人生地不熟忘記搭小黃的時間及地點，原想大概希望渺茫，沒想到熱心的警察積極替她想方設法終於找回遺失皮夾，讓她又驚又喜盛讚:台灣的警察好棒！

該名38歲的阮姓越南籍女移工，上週神情焦急的跑進第二分局立人派出所，以很不流利的中文對著警察比手畫腳，此時精通英文的警員周明儀趕緊上前詢問，沒想到她也不太會講英文，周員只好耐心的跟對方用「肢體語言」溝通。

原來阮女剛到台灣工作不久， 當天上午剛從太平區搭計程車返回北區雇主家中，沒想到直到下午才發現皮夾不見，由於裡面還放著剛領到的第一筆薪水約新台幣兩萬多元及居留證件，阮女告訴周員說現金掉了沒關係再賺就有，只希望能找回居留證，因為遺失的話會非常麻煩。

周員研判皮夾應該是不慎掉在計程車上，進一步詢問她搭乘計程車的時間、地點，但阮女因人生地不熟無法明確說出搭車的時間及地點，連監視器都無從調閱，此時周員靈機一動，心想既然上車時地不確定，下車地點應該有脈胳可尋，馬上到阮女雇主住處附近詢問，是否有相關監視器拍下阮女下車的時間及身影。

此舉果然奏效，隔天就有熱心鄰居提供監視器，周員再進一步調閱路口監視器查到車號，果然皮夾仍留在計程車上，司機也很熱心的將皮夾送回派出所，讓原本已不抱希望的阮女頓時放下心中大石頭，不停向周員道謝讓皮夾失而復得，不僅不用重辦居留證件，還能將到台灣賺的第一份薪水寄回給越南的家人。