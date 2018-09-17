兇刀藏神壇稱「消業障」 房客殺房東難逃法網

男子游洛興冷血刺死房東遭法辦。（記者徐聖倫攝）

2018-09-17 11:28

〔記者徐聖倫／新北報導〕36歲男子游洛興不滿55歲房東郭庚將他原本位於新北市永和區竹林路91巷公寓地下室的套房租給他人，16日下午氣得上門理論，未料雙方一言不和，游嫌一刀就往郭男心臟刺去，郭男逃到大街求救，送醫仍不治。游嫌擔心被警逮，竟將兇刀拿到土城某宮廟藏匿，最終還是逃不過法網，兇刀藏宮廟之舉，游嫌向警解釋，是為了「消業障」。

警方表示，游嫌向郭男承租套房，起初3個月使用月租9000元方式繳租，本月份則改為日租300元方式交租。由於游嫌15日沒有回到套房，郭男上門收租不成，遂將門鎖換掉，並將房間租給其他人。

16日下午4時許，游嫌回到租屋處，發現門鎖被換，氣得找郭男理論，雙方在出租套房外走廊爭執，郭男說「你昨天沒回來交租，我已將房子租給別人。」游嫌則不滿回應「我的內衣褲都還在裡面，我現在給你300你給我開門。」郭男不從，游嫌則嗆「你給我等著！」語畢便走出公寓。

游嫌至竹林路某生活百貨購買1把總長約30公分水果刀，再回到租屋處，這次他見著郭男也不給他說話機會，直接往他左胸狠刺一刀，這一刀讓郭男趕緊跑到大街求救，游嫌則趁機騎機車逃跑，而郭男經警消送醫後不治。

游嫌先是跑到土城延吉街某宮廟，將兇刀藏在神壇前跪墊下，接著又跑回永和中正橋下河堤。警方於當晚11時許逮獲游嫌，偵訊時，游嫌承認一時衝動殺人，並說兇刀藏神壇前，是為了不被警逮「消業障」。訊後，警方依殺人罪嫌將游嫌移送法辦。