自認受有200萬元損失 「餘生」新人編劇狀告「目擊者」原創故事作者

2018-09-17 11:21

〔記者溫于德／台北報導〕國片「目擊者」編劇陳玉珊（與「我的少女時代」導演同名不同人）遭初出道張姓劇本創作人指控，簽約拍攝電影「餘生」後未考慮到級距獎勵、拍攝籌資困難等，導致受有200萬不合理損失，雖要求重新簽約、卻又被拒，因而提告向陳索賠130萬元，備位請求解除契約。全案上午開庭，雙方均委由律師出庭；原告堅稱，陳簽約後未實際籌組、需賠償，但被告否認賠償責任。

據悉，張姓新人前年8月7日寄發電子郵件尋求陳女簽約，同月17日再寄送「餘生」劇本及企劃合約書，同月月底則郵寄紙本合約書給陳參考；雙方去年1月12日簽約合作。

但被告律師稍早說，陳女原本沒有意願與張姓新人簽約原因在於，張是沒有任何作品的新人，是對方不斷找上門、才勉為其難答應，且合約書內容也由張所擬定，不解為何依合約書進行、卻遭求償？

但原告律師表示，陳女確實違反契約內容，顯然易見的是條文已約定陳需在1年內籌組資金並推定、卻均未做，才會提告，且張確實考量陳未考慮到級距獎勵、拍攝籌資等，導致認為受有200萬不合理損失，經要求重新簽約未果，才會提起本案。

由於被告律師當庭反映書狀有缺頁情形，經法官諭知原告律師應於庭後補齊並要求兩造補充其他書狀後，定下月17日再開。

原告律師庭後強調，陳女雖承諾找合適演員出演，但就他了解「也只是上維基百科搜尋、未真的洽詢」。