永和分屍案主嫌美籍刺青師 今晚押解返台

2018-09-17 11:08

〔記者王定傳、姚岳宏／新北報導〕社會矚目的新北市永和分屍案，綽號「OZ」潛逃菲律賓的主嫌美籍刺青師Mayer Oren Shlomo（中文名：孫武生），本月初於菲律賓落網，據了解，刑事局押解oz預計今天晚間抵達台灣， 會先在刑事局作警詢筆錄後，解送新北地檢署。

Mayer Oren Shlomo（中文名：孫武生）在案發後隨即逃往菲律賓；刑事局國際科接獲孫嫌潛逃菲律賓，並欲轉往其他國家等相關情資後，即刻彙整國內各項情資，積極協調聯繫相關聯絡官與協處窗口合作查緝，基於台菲長期警政合作情誼，菲方允諾全力協助我方緝捕孫嫌，並由菲律賓國家警察總署（Philippine National Police，PNP）立即籌組專案小組承辦此案。

為防止孫嫌由菲國轉逃他國，我方除通報菲國移民署（Bureau of Immigration，BI）留意孫嫌出境，亦同步向國際發布訊息。

國內獲取孫嫌逃往菲律賓動態相關紀錄與可疑隱匿處所，經菲方多日跟監逐步鎖定孫嫌藏身處，由於孫嫌生性狡猾，刻意躲避警方追緝，隱藏數個處所，讓菲國警方鎖定前往查緝時，都差了一步，此外孫嫌還曾企圖向以色列駐菲國單位尋求庇護，但當時因假日作罷。

本月5日23時24分許，菲方國家警察總署情報處情報總隊與移民局緝逃組聯合專案小組，發現孫嫌藏匿在菲國女性友人的朋友位於菲律賓黎薩省一處公寓（Cambridge Village Condominium Cainta, Rizal），終將孫嫌逮捕。

據了解，孫嫌落網時，向當地警方供稱，在屋內的5、6名男女友人都是刺青界的朋友，並否認在台灣涉及殺人分屍案。