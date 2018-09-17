目擊車禍佯裝見義勇為 色胚趁機性騷擾女子吃官司

2018-09-17 11:08

〔記者黃建華／高雄報導〕真是大膽色胚！高雄一名劉姓男子目擊一名騎車女騎士與人車禍，竟佯裝見義勇為要攙扶該女，卻趁機從後環抱性騷擾，連警察到場處理車禍時，還企圖要對該女襲胸，被害女子告訴警察，當場逮捕劉男，高雄地院依性騷擾罪判處拘役35日，如易科罰金3萬5千元。可上訴。

判決指出，高職畢業、從事工廠操作員工作的劉姓男子，與被害人甲女素不相識，去年11月14日晚間8時55分許，在小港區漢民路與大鵬路口，見甲女與張姓民眾發生車禍事故，竟意圖性騷擾，假藉仗義直言而上前大聲指責張某，趁甲女因發生事故徬徨無措，伺機自後方接近，乘甲女不及抗拒之際，以其右手繞過甲女背部而環抱甲女腰部之隱私部位，甲女受到驚嚇隨即閃避，而以此方式對甲女性騷擾得逞。待警方到場處理交通事故，製作談話紀錄時，劉男猶藉機觸摸甲女肩膀，並出手欲碰觸甲女胸部，因甲女已有警覺出手擋隔，並在場員警投訴遭劉男性騷擾，警方當場逮捕劉男送辦，並經檢方起訴。

法官審理時，劉男坦承犯行，並有意與被害女子和解，但被害女子無意願而未果，法官審酌被告劉男為逞一己私慾，趁告訴人不及抗拒之時，任意觸碰告訴人之腰部隱私處，造成告訴人心理恐慌、嫌惡感，依性騷擾罪判處其拘役35日，如易科罰金需繳3萬5千元。可上訴。