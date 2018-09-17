下體有毛、勃起障礙 老翁挨告性侵不起訴

2018-09-17 10:53

〔記者周敏鴻／桃園報導〕有中度精神障礙的桃園市A女，指控鄰居73歲陳姓老翁涉嫌於2016年間性侵她得逞。桃園地檢署調查，老翁下體「明顯有毛」，A女對此說詞反覆，加上老翁2010年間就診斷出勃起功能障礙，認定老翁罪嫌不足，已予他涉嫌妨害性自主案件不起訴處分。

A女指控，2016年間某天，她被老翁帶到老翁的住處後，老翁不顧她的抵抗，強行褪去她的衣褲，先撫摸她的胸部與下體，再用生殖器插入她陰道強制性交得逞。

A女事後因懷疑自己懷孕向八德警分局報案，警方將陳姓老翁依妨害性自主送辦，檢方調查後，先因罪證不足以予老翁不起訴處分，但A女不服聲請再議，由台灣高等檢察署檢察長發回桃園地檢署續查，檢方今天偵結，認為仍應予陳姓老翁不起訴處分。

檢方說，A女對於老翁強制性交的次數、時間、細節說不清楚，對於老翁身體特徵「下體有無毛髮」說詞反覆，所以A女的指述是否全然可信，已非無疑。

老翁否認性侵A女，他說，2016年10月、11月間，A女曾到他住處去玩運動搖擺機，當時他曾伸手相扶，卻未曾碰觸A女的私密處，更沒對她強制性交。檢方說，老翁2010年6月、7月間兩度就醫，診斷出良性攝護腺肥大症、勃起功能障礙、性腺功能不足等症狀，也支持老翁性能力不足的說法，因「罪證有疑，利於被告」法理，認定老翁罪嫌不足。