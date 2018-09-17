起床氣真大！男睡車內睡被叫醒 竟持鐵棍毆2警成傷

2018-09-17 10:30

〔記者黃建華／高雄報導〕劉姓男子今年6月間開車行經苓雅區憲政路、樂善街口，竟在車內睡著，民眾報警，苓雅警分局凱旋派出所葉姓、王姓2警前往叫醒劉男，竟遭劉男持鐵棍毆打受傷，高雄地檢署偵結，依妨害公務、傷害等罪嫌將劉男起訴。

檢方起訴指出，今年6月14日清晨6點多，劉姓男子開車行經苓雅區憲政路、樂善街口，竟在車內睡著，車停路口，民眾報警處理，苓雅警分局凱旋派出所葉姓、王姓2警前往，叫醒劉男，竟遭劉男持鐵棍攻擊毆打成傷。

案經2名受傷員警驗傷提告，高雄地檢署偵結，依妨害公務、傷害等罪嫌將劉男起訴。

  • 劉姓男子駕車在路口睡著，警方獲報前往將他叫醒，卻遭劉男持鐵棍攻擊，高雄地檢署將他依妨害公務、傷害等罪嫌起訴。 （記者黃建華攝）

    劉姓男子駕車在路口睡著，警方獲報前往將他叫醒，卻遭劉男持鐵棍攻擊，高雄地檢署將他依妨害公務、傷害等罪嫌起訴。 （記者黃建華攝）

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