異想天開！毒鴛鴦懷孕缺錢 自己印鈔票應急

2018-09-17 10:21

［記者楊政郡／台中報導］黃男因詹姓女友懷孕急需用錢，以彩色影片機影印一批千元、500元、200元、100元面額紙鈔，供自己及詹女隨身攜帶，今年3月8日黃男因毒品案被逮捕，法警搜身在鞋底搜到偽造千元鈔1張、百元鈔7張，他辯稱是檢到的，同年4月黃與詹女想找商家變現，因未打方向燈被攔檢，下車之際掉出一疊百元鈔84張，同日又到兩人同居處，查獲一批偽造鈔票成品及半成品，及一台彩色影印機，兩人被依偽造貨幣起訴。

據檢察官調查，黃男（38歲）因詹姓女友（28歲）懷孕急需用錢，竟異想天開，從今年3月間起在兩人租住的某賓館內，以彩色影印機及A4紙張，掃描影印千元鈔、500元、200元、100元，再裁剪至與流通紙鈔一樣大小。

本案尚未查獲被告使用該偽造鈔票，而是在今年3月8日黃男因毒品案件被移送法辦，台中地檢署法警進行搜身，在鞋底搜到偽造千元鈔1張、百元鈔7張，他辯稱是檢到的，到此不了了之。

而在同年4月6日黃與詹女駕駛自小客車，正在尋找商家準備變現，在文心路4段上未打方向燈而遭員警攔檢，詹女下車之際竟掉出一疊百元鈔84張，200元鈔1張，又在車內置物箱發現偽造百元鈔2張，引起員警注意。

員警隨即到兩人租住處，又查獲上百張各面額紙鈔成品及半成品，有的紙印一面，有的還未裁剪，現場又查獲彩色影印機、大麻、安非他命等毒品。

兩人坦承因懷孕即將臨盆急需用錢，才以此方式希望換現金應急，兩人依偽造貨幣罪起訴。

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