假釋犯扮工人行竊記帳露餡 民眾設懶人密碼慘被盜領

2018-09-17 09:36

〔記者陳文嬋／高雄報導〕鳳山警方今表示，高市1名張姓男子剛因強盜案假釋出獄，竟心生歹念，戴口罩、安全帽蒙面，變裝佯裝成工人，以T字板手專竊機車置物箱，10秒得手，偷遍大高雄，還以4面贓牌輪流懸掛，躲避警方查緝，從去年12月行竊迄今犯下14起竊案，得手44萬元，警方循線逮人起獲贓款5萬多元，張男作案記帳罪證確鑿，女友獲悉男友是賊，當場氣哭。

值得一提的是，民眾習慣設定懶人密碼，王姓女子以生日作為提款卡密碼，被偷包盜卡領走1萬6千元，林女密碼與提款卡同放在皮包，被盜領28萬元，慘淪為歹徒肥羊，警方提醒民眾千萬別再設懶人密碼。

鳳山警方自去年12月迄今，陸續接獲多起機車置物箱竊案，累計損失金額高達44萬元，偵查隊調閱監視器畫面以車追人，發現1名可疑男子戴口罩蒙面，佯裝成工人專竊機車置物箱，針對車鑰匙未拔或提包放於置物箱者，以徒手或T字扳手破壞置物箱鑰匙孔後行竊，只花10秒就能得手，還以4面贓牌輪流懸掛，躲避警方查緝。

偵查隊深入調查，鎖定可疑男子外貌，卻苦於不知身分，直到男子今年5月與女友到鳳山1家遊藝場消費，警方臨檢盤查身分後建檔，過濾清查發現張男疑似竊車盜，埋伏女友住處暗中跟監，日前趁張男騎車於小港區沿海二路與茂大街口陸橋旁，下車更換失竊車牌之際，警方一擁而上逮人，當場拘提張男到案。

警方查扣張男作案衣物、4面失竊車牌、T字扳手、現金51100元、口罩、禮券等物，另起獲LV贓物皮夾、精品背包等物，其中張男作案還會帳簿，警方起獲1本帳簿，成為呈堂證供。

警方表示，張男到案坦承犯行不諱，辯稱母親生病住院，急需醫藥費才會行竊，但警方持保留態度，張男好手好腳，卻不找個正當工作，不能成為犯案理由，警訊後將他依竊盜罪嫌送辦。