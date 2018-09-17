高雄冰屍案另有真相？被爆死者「救命錢」曝光才惹妻兒殺機

高雄冰屍命案，妻子（圖）涉殺夫。（資料照）

2018-09-17 09:24

〔即時新聞／綜合報導〕高雄冰屍案又有新案情？當初傳出死者是家暴者打妻兒、敗光4000萬家產、還負債350萬元，才惹來妻兒殺機，不過，據報導，350萬元是死者放款未收款，另，死者有筆200萬的「救命錢」，藏在朋友處，一定要他本人或他媽媽開口，才能給這筆錢，不料這筆錢曝光，被妻兒知道，一度向朋友追討，但遭到回絕，懷疑是金錢引來殺機。

《鏡週刊》報導，高雄冰屍案案情一變再變，而最新知道的訊息是，這名死者並非如最早傳聞的敗光家產，經濟狀況不好，而是把錢借出，當起金主，他的朋友還說，他最近才簽球贏得一筆錢，手上至少還有幾百萬元，不會經濟狀況不好。

而另個訊息是，死者另有筆200萬元款項，「借」給朋友，還要朋友承諾，只有他本人及他媽媽親自開口，才能給出這筆錢，顯然是把筆錢當成藏在家外的「救命錢」，不過，這筆錢疑似曝光，今年7月中旬，死者妻子就曾向這位朋友追討這筆錢，不過，遭到拒絕，後來死者母親證實確有這筆錢，並在律師見證下，由這位朋友匯款給死者母親，死者母親再領出錢來給死者妻子及大兒子。

死者母親傷心，當時，她已經1個多月未見兒子，不過，他們（死者妻及長子）一點都不關心，只想快點拿到這筆錢。

究竟是不是錢惹殺機，目前兩人應訊時一再行使緘默權，要不就避重就輕，令檢警再從金流方向追查。