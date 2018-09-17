永和套房包租公遭刺死案 冷血房客落網

2018-09-17 00:25

〔記者徐聖倫／新北報導〕66歲包租公郭庚16日下午5時許在新北市永和區竹林路的出租套房，與35歲游姓房客疑似為租金起爭執，游嫌竟持刀向郭男左胸刺去，郭男逃出公寓至大馬路求救，送醫不治，犯案的游嫌則畏罪騎車逃離現場。警方循線在16日晚間11時許追蹤游嫌至中正橋下河堤，果然找到獨自坐在河堤沉思的游嫌，當場將其逮捕歸案。

游嫌初步向警方供稱，他與郭男在他承租的套房起了口角，一時衝動才動手行兇，但確切殺機還未解釋清楚，警方現正偵訊中，將依殺人罪嫌偵辦。