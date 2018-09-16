妻子用出軌報復 外遇夫氣到憂鬱病發尋短

人妻小芳因丈夫鄭男先外遇，她上網交友、抒發鬱卒心情，結識徐姓男網友，竟也發展出婚外情與徐男發生4次性關係。（情境照）

2018-09-16 23:28

〔記者王俊忠／台南報導〕人妻小芳因丈夫鄭男先外遇，她上網交友、抒發鬱卒心情，結識徐姓男網友，竟也發展出婚外情與徐男發生4次性關係，鄭男得知綠帽罩頂、氣的憂鬱病發及自殺就醫，提告向徐男求償。小芳坦言是為了報復丈夫外遇，自己也選擇外遇出軌。台南地院判「小王」須賠償10萬元精神慰撫金給鄭男。

鄭男控訴，他與小芳結婚多年，2017年5月起覺得妻子行為有異，夫妻間溝通愈來愈少，在6月中旬凌晨，發現妻子不斷用手機line與不明人士對話，他質問後直到6月14日，妻子才和盤托出與徐男的不正常男女交往關係。

鄭男說，徐男誘拐小芳外出到徐的住處、汽車旅館發生多次不倫性關係，還跟小芳討論如何與他離婚。他遭到徐男破壞家庭後，身心嚴重受創、憂鬱症發作，曾意圖自殺被送醫急救，每兩週還要到精神科回診，為此向徐求償50萬元。徐男否認與小芳發生性關係，檢方已對他不起訴。

不過，民事庭法官傳訊小芳，小芳坦言是因為丈夫先外遇，她心情差上交友網認識徐男，當時有跟徐說「自己有婚姻關係，是丈夫外遇心情差，才找他聊天」，後來徐說想跟她在一起，會幫她結束婚姻關係，不必怕，就與徐發生性行為，前後共偷吃4次，當時這麼做是有報復丈夫先偷吃的想法。

小芳說，沒想到外遇情被丈夫發現後，徐卻否認與她發生性關係，讓她覺得很生氣，才會跟徐說「第一次做愛、殘留徐精液的內褲有留下來」，但因後來搬家，那條有證據的內褲就不見了！

法官檢視小芳與徐男的line對話內容，認為兩人交往已逾越男女正常社交行為，徐男也不爭執line對話內容，已達侵害鄭男配偶權程度，且情節重大；但因是鄭男先外遇小三，鄭妻才結識小王外遇，審酌雙方各方面條件，判鄭男可向「小王」求償10萬元慰撫金。

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