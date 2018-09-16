1分鐘遭開2罰單 男子不服提行政訴訟被法官打槍

2018-09-16 21:41

〔記者王定傳／新北報導〕林姓男子去年開車行經國道1號時，被民眾檢舉變換車道沒打方向燈，1分鐘連吃2張罰單共6千元，他不服提出行政訴訟；新北地院法官認為，雖是1分鐘，但仍是不同時間、不同變換車道事實，且民眾檢舉與警方逕行舉發不同，沒有相距6分鐘或6公里等限制，法律沒修前都要遵守，判林敗訴。

去年6月22日早上8時許，林男開車行經國道一號北向26.8公里、26.6公里路段時，被民眾以行車記錄器檢舉，警方受理後認為屬實予以舉發，裁決處處以各3千元罰鍰。

林男不服提訴稱：「在同時間開2張罰單，時間還在1分鐘內，我不服，請還我公道！」裁決處認為，林男是1分鐘內2次變換車道、沒打方向燈，屬2次違規行為。

法官調查，依道路交通管理處罰條例規定，若出現當場不能或不宜攔停狀況，可逕行舉發，若持續不改正，還可連續舉發，但有相距6公里、6分鐘以上或行駛經過一個路口以上限制。

依立法時間、目的及本質來看，連續舉發的訂立，是配合由國家公權力執勤員警製單逕行舉發的案件，而民眾檢舉則是為彌補警力實務現況不足，鼓勵民眾用適當管道檢舉，維護交通安全秩序，裡面沒有納入連續舉發的限制。

法官認為，林男被檢舉雖是1分鐘內，但還是算不同時間、不同變換車道行為，應分別處罰，不違反「一事不二罰」原則，且本案是民眾舉發，與逕行舉發態樣不同，沒有連續舉發限制問題；至於民眾舉發是否要跟逕行舉發一樣，列入連續舉發限制適用範圍，是立法考量問題，在法律未修前都應遵守。