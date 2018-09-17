越女長期遭丈夫婆婆虐待 嫁來台13年沒身分證

2018-09-17 00:44

〔即時新聞／綜合報導〕桃園有名劉姓男子10多年前透過仲介，到越南娶了何姓女子，兩人結婚後育有3子。孰料婚後劉男懷疑妻子不忠，暴力相向，還扣住何女證件，不讓她辦理身分證，婆婆也對她言語暴力，甚至對孫子說「媽媽是買來的」。何女對此承受巨大精神壓力，決定向法院訴請離婚。

綜合媒體報導，劉男與何女認識1週後就結婚，婚後生下1男2女，不過劉男卻扣住何女的護照、居留證，不肯幫妻子辦理身分證；何女外出工作後，劉男懷疑妻子外遇，對其拳打腳踢，嚴重時何女必需臥床2個月，為了3名子女，何女選擇忍受。

劉男甚至變本加厲，跑到何女工作地，對他大罵姦夫淫婦；何女指出，婆婆也會經常口出惡言，詛咒自己死，還對大兒子說「媽媽是買來的，不好，等爸爸離婚幫你們找1個新媽媽」，造成大兒子對何女產生偏見，何女對此心痛不已。

長期的虐待下，讓何女決定向法院訴請離婚，並要求3名子女親權，劉男應負擔100萬元扶養費。法院審酌，何女被控訴的通姦案，以查無犯嫌不起訴，而劉母曾以難聽字眼羞辱何女為事實，因此判處離婚。

何女雖有照顧意願，但法院認為何女工作時間長，在台無親友協助照顧救濟，相對地劉男較能提供適當照護環境，將由雙方共同行使親權，父親則為主要照顧者。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆