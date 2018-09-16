前環保局稽查員 竟當白手套行賄環保局職員

2018-09-16 20:53

〔即時新聞／綜合報導〕桃園一位徐姓環保科技業者，以過去曾經擔任環保局稽查員的經歷，替不法業者擔任白手套，賄賂桃園市環保局的公務員，從去年起以現金、百貨公司禮券或儲值上萬元悠遊卡為代價，換取洩漏稽查時間、名單，甚至偷換採驗水樣等；經廉政署調查後，桃園地檢署日前依貪污治罪條例將5名公務員與6名業者等11人起訴。

綜合媒體報導，這位41歲的徐男在10多年前曾擔任環保局水保科稽查員，他離職後創立環保科技公司，利用過去所建立的人脈，替不法業者牽線，擔任白手套向桃園市環保局有稽查權的5位公務員行賄；徐男與洪姓、沙姓2位污染防治設備代操作業者，以10萬元百貨公司禮券、儲值12萬的悠遊卡給環保局的蔡姓約僱員，誘使蔡長期洩漏環保局的稽查結果、分工等訊息，並承諾不主動稽查。

之後徐男再向環保局水保科的46歲陳姓技士行賄，使他用公務信箱將列為機密的「環保局水保科執行專案計畫事業名單」寄到私人信箱，再提供帳號、密碼給徐男，徐男再轉寄給其他業者，趁稽查前預先製造合格假象，成功矇騙過關後，每家廠商提供1萬現金，經由徐男在市府前郵局交付陳姓技士；此外陳姓技士還曾放水讓知名空廚公司申請延案過關，還偷換「調取採驗水樣」，讓偷放汙水的廠商免責，並指示採集人員不用送驗，每次事成後都會向徐男收取業者的賄款。

而徐男與沙姓業者明知「桃園市環境稽查員端平台系統」為保密的稽查管制系統，竟以每月2萬的代價，向環保局公關室許姓隊員、鄭姓委託員行賄，取得帳號密碼後，竊得各地陳情內容、派案進度，及稽查結果；廉政署介入調查後，涉案的環保局公務員皆繳回2萬元至36萬6000元不等的不法所得，檢方認為，徐男利用過去在政府機關的工作經歷，於本案擔任樞紐角色，最後依貪污治罪條例起訴5名公務人員、6名業者等11人。