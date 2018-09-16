婦伴夫屍8個月露解決曙光 亡夫3允筊同意下葬公墓

2018-09-16 18:14

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名陳姓老翁過世後，陳妻獨自治喪，找不到合適墓地土葬，遺體放鬧區自宅8個多月，露出解決曙光，高市殯葬管理處長謝汀嵩今天下午登門上香向陳翁訊問是否願火葬，擲無筊，但訊問是否願安葬燕巢深水公墓？卻一連擲出3次「允筊」，陳妻破涕為笑。

謝汀嵩處長表示，18日將帶陳老太太到深水公墓看地，物色合宜的墓地，盡早協助陳姓老翁完成入土為安的遺願。

高市殯葬管理處處長謝汀嵩下午親自出馬，登門前往陳翁的靈堂，盼能解決停屍8個多月的事。

謝汀嵩表示，他先看陳姓老翁的遺體，發現已經發黑，再不下葬恐會有衛生的問題，並向陳老太太訊問是否可以讓他以官職的身分擲筊訊問阿公是否願意火葬？結果訊問火葬意願擲無筊。

謝汀嵩改問是否願意將身後事將由公家單位協助，並安排葬在深水公墓，沒想到第一筊就擲出允筊。

隨後謝處長又擲筊說，深水公墓的墓園用地，每人3萬元、兩人則須6萬元，至於風水施工部分則需自行負擔，問阿公是否同意，擲出第二個允筊。

謝汀嵩隨後又保證，會將阿公下葬事宜建檔，日後除非公家需要用到土地，不會遷葬、將骨骸火葬，若日後公家需要用到土地，遷出骨骸也保證會以大甕入塔，不會火化，再擲出第三個允筊。

陳姓阿嬤在旁見證，得知老公的後事總算有著落，破涕為笑。

謝汀嵩說，阿嬤為了老公土葬事宜，遇到很多心術不正的騙子，讓她對外界關心老公後事產生不信任感，還好殯葬處出面，總算可以讓陳翁早日入土為安。