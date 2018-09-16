最壞示範！撿到1萬3現金皮夾 夫妻當孩子面暗槓

情侶遛狗皮夾從口袋滑出，圖中推著嬰兒車的夫妻當孩子的面撿走。（翻攝臉書「爆料公社」）

2018-09-16 17:28

〔記者李容萍／桃園報導〕一對情侶昨日中午，遛著一隻狗經過桃園市楊梅區大成路上騎樓，女方的皮夾不小心從口袋掉出來，沒想到，被一對路過、推著嬰兒車的夫妻檔當著孩子的面，把皮包給撿走，裡頭還有1萬3000元的現金，這對情侶在PO文臉書「爆料公社」協尋皮包未果，今日已向楊梅警分局楊梅派出所報案，警方除調閱大成路周邊影像，設法找出拾得人，並呼籲拾獲失物者不得侵佔物品，以免觸法。

根據調閱的監視器畫面，這對情侶昨日中午遛著一隻狗經過騎樓，這時女方口袋裡的皮夾突然掉下地面，但兩人未察覺逕行離去。

接著，第一位經過的年輕男子並沒有發現，後來過了一陣子，馬路邊突然走來一名長髮女子彎下身撿起了皮夾，但疑似不知道怎麼處理，於是又再放回地上，走到店門口拉開鐵門進去，當時皮夾還留在地上。

不久，一對推著嬰兒車、抱著娃兒的夫妻，從另一個方向走過來，一眼就看到皮夾，男子彎下腰撿走皮夾就直接離開，夫妻倆並未把皮夾送到附近的楊梅警分局而是占為己有。

據PO文者表示，掉皮夾的主人是從外地回來辦事情，發現東西掉了之後非常著急，因為裡頭有很多信用卡和現金1萬3000元，今日上午已經報案，希望撿到皮夾的人能早日物歸原主。

情侶遛狗皮夾從口袋滑出，圖中推著嬰兒車的夫妻當孩子的面撿走。（翻攝臉書「爆料公社」）

情侶遛狗皮夾從口袋滑出，圖中推著嬰兒車的夫妻當孩子的面撿走。（翻攝臉書「爆料公社」）

圖中情侶遛狗皮夾從口袋滑出，絲毫未察覺。（翻攝臉書「爆料公社」）

圖中情侶遛狗皮夾從口袋滑出，絲毫未察覺。（翻攝臉書「爆料公社」）

圖中情侶遛狗皮夾從口袋滑出，絲毫未察覺。（翻攝臉書「爆料公社」）

圖中情侶遛狗皮夾從口袋滑出，絲毫未察覺。（翻攝臉書「爆料公社」）

情侶遛狗皮夾從口袋滑出，圖中長髮女子撿起又覺不妥放回原地。（翻攝臉書「爆料公社」）

情侶遛狗皮夾從口袋滑出，圖中長髮女子撿起又覺不妥放回原地。（翻攝臉書「爆料公社」）

情侶遛狗皮夾從口袋滑出，圖中長髮女子撿起又覺不妥放回原地。（翻攝臉書「爆料公社」）