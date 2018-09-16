阿嬤載孫女闖紅燈被撞飛 驚悚畫面曝光！

鹿港市區發生機車闖紅燈意外，阿嬤與孫女雙雙彈飛落地。（記者劉曉欣翻攝）

2018-09-16 17:10

〔記者劉曉欣／彰化報導〕紅綠燈不是拿來當參考用的！

臉書社團《~~我愛鹿港小鎮~~》今天有黃姓網友分享行車紀錄器影片，在彰化鹿港市區的十字路口有雙載機車闖紅燈，與綠燈通行的汽車發生意外，騎機車的女性與後座小女孩雙雙彈飛，由於小女孩沒有戴安全帽，重摔倒地後連忙起身要找阿嬤，這段影片引發網友熱烈討論。

鹿港交通分隊長張力仁表示，這起意外發生的路口是鹿港鎮永安二路與安定街口，當時張姓阿嬤（69歲）騎著機車載著許姓孫女（7歲）出門，本來應該停等紅燈，卻直接穿越路口，這時機車右方有黃姓女子所駕駛的自小客車，雙方在路口發生意外，阿嬤的右腿骨折，孫女則是手部擦傷，均無生命危險，雙方均無酒駕。

張力仁指出，張姓阿嬤闖紅燈事證明確，將依規定開罰1800元，而後座女童沒有戴安全帽，也將開罰500元；至於黃女所駕駛的汽車有無搶黃燈或是闖紅燈，將調閱路口監視器，來進一步釐清，如果有違規事證，一切依法處理。

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鹿港市區發生機車闖紅燈意外，阿嬤與孫女雙雙彈飛落地，所幸沒有生命危險。（記者劉曉欣翻攝）

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鹿港市區發生機車闖紅燈意外，阿嬤與孫女雙雙彈飛落地。（記者劉曉欣翻攝）

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鹿港市區發生機車闖紅燈意外，阿嬤與孫女雙雙彈飛落地，孫女爬起找阿嬤。（記者劉曉欣翻攝）

鹿港市區發生機車闖紅燈意外，阿嬤與孫女雙雙彈飛落地，地上還有血跡。（記者劉曉欣翻攝）