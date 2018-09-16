自認未攜毒沒再怕 毒蟲遇盤查被警找到這東西打臉…

2018-09-16 16:28

〔記者許國楨／台中報導〕陳姓毒蟲步行外出遇警盤查，有毒品前科的他自認身上未攜毒，大方同意讓警方檢視隨身物品竟被找到吸食器，一度滿臉問號的陳男這才想起，吸食器是7年前放在包包裡，因入監服刑出來後不曾整理，連自己都忘了有這樣東西的存在，只是忘記還是無法卸責，警方隨後到其租住處果然找到藏放安毒及另組吸食器送辦。

台中市第三分局立德派出所員警本月11日晚間巡經東區進德街與福明街口時，發現步行迎面而來的45歲陳男樣貌神似一名通緝犯上前盤查，經查陳男有毒品刑案紀錄但他表示已經很久沒有碰毒品了，還大方的表示願意讓警方檢視隨身物品證明自身清白。

但接下來的發展卻讓陳男始料未及，原來警方在其背包內找到一組安非他命吸食器，「怎麼會有這種東西」？！連陳男自己都當場傻眼滿臉問號，一度辯稱該吸食器並非其所有，隨後才想起來該吸食器是7年前放在包包裡，因入監服刑出來後很少背這個包包且又不曾整理，時間久了連自己都忘記有這組吸食器的存在。

警方隨即帶同陳男返回租住處起出2包藏放的安毒及另組吸食器，陳男見東窗事發坦認確實在7天前有吸食安非他命，當天出門自認未攜毒才有恃無恐同意讓警方檢視包包，卻讓眼尖警方找到吸食器，實在是人算不如天算，訊後全案依毒品罪嫌送辦。

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