網購小心了！警：上週假網拍詐騙案200件

警方統計上周「假網拍」詐騙案近200件。（記者姚岳宏翻攝）

2018-09-16 13:29

〔記者姚岳宏／台北報導〕網購樂高LEGO積木玩具，小心掉入詐騙陷阱，上週有多名買家透過「露天拍賣」購買僅市價8折的樂高積木，買家下標、匯款後，隔天卻收到拍賣網站的賣家停權通知信，警方說光上周有近200件「假網拍」詐騙案，提醒網購商品如低於市價許多，可能就是詐騙，要特別小心以免上當。

新北市一名張先生，上週在家中瀏覽露天平台拍賣網，找到欲購買的樂高積木，比市價便宜兩千元，立刻向賣家下標，由於得標信上並無告知匯款帳號，張先生主動以網站提供資訊聯繫賣家，一小時後收到對方回信，隨即轉帳新台幣1萬0,600元至對方提供帳戶，惟翌日中午即接到露天拍賣電郵通知「該賣家已遭露天拍賣停權」，才知遭詐騙。

另台中市一名林先生，上週以手機上網購物，同樣看到刊登販售樂高積木訊息，林男不疑有他，立刻依對方提供的銀行帳號及指示匯款新台幣5,300元，匯款成功後，翌日也收到簡訊告知「該賣家購物有異常，已遭停權下架」。

警方統計，上週「假網拍」詐騙案近兩百件，歹徒通常利用時下最夯、最熱門的商品吸引民眾，當有民眾表達購買意願，都會誘導透過FB或LINE等通訊軟體私下交易，等到買家將款項匯入指定戶頭後就已讀不回、封鎖帳號，從此消失無蹤。

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