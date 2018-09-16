「國家防災日」登山健行 打火弟兄鬥陣走

台北市消防局與松山慈惠堂合辦「國家防災日」登山健行活動。（記者姚岳宏翻攝）

2018-09-16 13:04

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市消防局、北市義消總隊與松山慈惠堂，今天上午舉辦「國家防災日登山健行防災宣導活動」，邀請民間團體與義消人員及眷屬一同參與，以南港山系-虎山親山步道為此次登山健行路線，透過登山健行鍛練強健體魄，同時宣導防災應變觀念。

1999年「921大地震」造成2455人死亡，1萬1305人受傷，房屋全倒與半倒近8萬5000戶，為提醒國人重視防災，每年9月21日訂為「國家防災日」，消防局表示，為配合行政院「國家防災日」系列活動，此次登山健行活動，模擬道路及運輸系統因應大規模地震而受損中斷，導致災後返家困難，需以徒步方式回家之情境，宣導地震防災觀念與緊急避難及應變能力。

另外，消防局指出，義消人員多年來協助台北市執行防火宣導、災害搶救及緊急救護等各項消防工作，藉由這次活動增進警、義消人員間團隊默契及情誼，鼓舞團隊工作士氣；松山慈惠堂長期協助推動台北市各項公益事業不遺餘力，除參與活動，也捐贈平安米給衛生局轉發市民。

消防局提醒，平時做好災害預防工作、學習防災常識，讓防災成為一種生活態度，面對災害才能不慌不亂，更多防災資訊，歡迎上台北市防災資訊網網站瀏覽。