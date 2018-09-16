單親爸邀出遊 竟涉性侵單親媽 判賠30 萬

2018-09-16 12:29

〔記者許國楨／台中報導〕離婚獨自扶養兩名子女的台中市郭姓男子，三年前加入通訊軟體LINE的「單親俱樂部」群組，某日邀多名單親爸爸媽媽到台中遊覽，晚間再到他家喝酒聊天，被一名單親媽媽控告趁酒醉性侵兩次，台中地院依乘機性交罪判郭男徒刑4年，被害女子同時提出民事求償，台中地院再判郭男需賠30萬元，可再上訴。

台中地院民事庭表示，被害人依犯罪被害人保護法規定，2次乘機性交行為向台中地檢察署申請犯罪被害補償金，106年已給付被害人犯罪被害補償金25萬元，但法院判郭男需賠30萬元，因此扣掉補償金，郭男還要再賠5萬元。

判決指出，郭男於104 年10月3 日，透過先前就加入的通訊軟體LINE的「單親俱樂部」群組與群組成員共3女2男，相約到台中市區遊玩，一行人當天吃完晚餐後再到郭男台中住處喝酒聊天，一直喝到隔天凌晨，其中一名單親媽因不勝酒力酒醉，郭男主動扶對方到2樓房間休息，未料竟起色心。

期間郭男乘對方酒醉無意識，乘機連續性侵兩次，事後女方提告，郭男一審被判刑4 年，但他不服提上訴，台中高分院駁回上訴，被害人同時再提民事賠償，指控郭不法侵害她身體及貞操權，造成精神上莫大創傷，蒙受極度痛苦，請求精神慰撫金80萬元。