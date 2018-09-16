莽男持刀恫嚇清潔員不怕 僅妨害公務罪起訴

2018-09-16 11:55

〔記者謝君臨／台北報導〕有詐欺前科的施姓男子，日前因細故與陳姓清潔隊員發生爭執，竟突然暴怒，不但掄拳痛毆陳員頭部，還掐住其頸部，並持刀架住陳員痛罵「三字經」；台北地檢署調查後，認定施男涉犯妨害公務罪嫌，將他起訴，由於施男為累犯，檢方建請法院加重其刑。另，由於過程中陳員「不害怕」，因此不構成恐嚇。

除了妨害公務罪嫌，由於施男曾持刀向陳員恫稱：「要讓你清潔隊做不下去」等語，警方另以恐嚇危害安全罪將施男送辦，但北檢庭訊時，陳員證稱當時他不會害怕，就讓對方講就好，且施男刀子有用紙包起來，因陳員並未心生畏懼，檢方認定不構成恐嚇罪要件；此外，陳員並未提告傷害、公然侮辱。

檢方調查，今年5月24日上午7點40分左右，當時陳員在新北市新店區中正路執行清潔勤務，卻因細故與施男發生口角，施男竟勃然大怒，痛毆陳員頭部，而後掐住陳員脖子，並持刀架住陳員痛罵「X你娘」，造成陳員臉頰下巴及嘴巴黏膜擦挫傷、頭皮擦挫傷合併頭暈、頸部擦傷、左前臂挫傷等。

檢察官勘驗現場監視器畫面，認定施男所為涉犯妨害公務罪、侮辱公務員罪，其犯行具有時間的重疊性，是以一行為同時觸犯兩種犯行，依規定以較重的妨害公務罪將施男起訴；此外，檢方認為，施男曾受有期徒刑執行完畢，卻於5年之內故意再犯有期徒刑以上之罪，為累犯，建請法院加重其刑。