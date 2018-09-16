網購二手單眼竄改快門數轉賣 賣家詐欺等罪起訴

2018-09-16 11:49

〔記者謝君臨／台北報導〕二手相機買賣要當心！王姓男子以4萬6000元向鄭姓玩家購得Nikon D810二手單眼相機，而後竟將該相機6萬次的快門數，透過軟體竄改為3萬次，再以4萬9000元價格售予林姓買家，一來一往之間，王男在3天內就賺了3000元；台北地檢署調查後，依詐欺取財、偽造文書罪起訴王男。

快門數如同汽車的里程數，指的是一台相機從出廠至今拍了幾張照片，數字越大代表越常使用，機件老化程度也相對較高。

檢方調查，王男為二手相機職業賣家，去年4月7日，王在臉書網頁上，以4萬6000元價格，向鄭姓玩家購買快門數為60908的Nikon D810二手單眼相機，而後竟心生歹念，利用軟體將相機快門數竄改為32171，再對外兜售。

3天後，林姓男子看中王男所賣的Nikon D810單眼相機，以4萬9000元價格向王男購買，林男滿心歡喜拿到相機後，查詢相機機號，竟發現與他之前曾向鄭姓玩家詢價的相機機號相同，林男詢問鄭男後，才知該相機快門數早已超過6萬，憤而對王男提告。

檢察官調查後，認定王男所為已涉犯刑法行使偽造準私文書罪，以及詐欺取財罪嫌，將王男起訴。

專家提醒，購買二手相機需承擔一定的風險，玩家在購買時，除了參考賣家所提供的快門數，建議面交時可以自行攜帶筆電，透過軟體或特定網頁查看，或選擇信譽良好的賣家進行交易。

此外，還需注意相機是否仍在保固期內、外觀是否污損鏽蝕或有撞擊痕跡、LCD螢幕是否有暗點、感光元件是否有損傷，並直接進行試拍測試，將消費糾紛的狀況減到最低。