尋不到合適土葬墓地 婦鬧區伴夫屍8個月嚇壞鄰居

陳姓老婦人因找不到合適的墓地，把往生的老公遺體暫厝在五福商圈自宅靈堂，一治喪就８個多月，左鄰右舍都拉起帆布區隔，驚動高市殯葬管理處前往關切，限期希望兩個月內下葬。（記者黃建華攝）

2018-09-16 12:10

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市驚傳一名婦人因老公生前要求死後土葬，卻找不到合適墓地，竟將老公大體暫厝在自家大廳設的靈堂，長達８個多月，因靈堂就位於五福商圈，鄰居驚恐向高市殯葬管理處陳情，殯葬處日前特別派員前往關切，老婦抱怨「找不到合適又買得起的墓地，並非不肯下葬」，殯葬處允諾會協調合法墓地，希望老婦在兩個月內把老公下葬。

這起鬧區自宅設靈堂治喪，一設就長達8個多月，地點就位於新興區五福商圈，附近KTV，商務旅館等商家林立。喪家把透天厝店面1樓布置成簡易靈堂，門外掛著寫有「嚴制」的紅布，兩邊店家可能是忌諱，都以廣告帆布把騎樓區隔起來，但行人路過時還是能看到屋內布置的靈堂與遺照。

原來，該戶96歲陳姓老翁今年1月30日過世，他與86歲妻子膝下無子，相依為命40年。陳翁生前交代要土葬，陳妻考量公墓只有使用權，之後須遷葬，她與陳翁無子女，她往生後想跟丈夫葬在一起，也不想給親友增添麻煩，所以將陳翁暫厝在自宅透天厝一樓的簡易靈堂後，前往高雄市唯二的兩處合法私人墓園洽詢土葬墓地，卻因價格10多萬元一坪，地點又崎嶇不利雙腿退化的陳妻探視而作罷。

陳妻要找墓地的消息傳出後，不少掮客出面接洽，帶陳妻南奔北跑，四處尋找墓地。但掮客介紹的幾乎是鄰近合法墓園的私人土地，違法就算了，價格也從一坪6萬到20多萬都有，甚至有人要求她要用800萬元買下整片30坪土地才肯賣她。陳妻說，也有人介紹台北的合法墓地，她北上詢問，發現一坪要價100萬元，且至少要買20坪，她實在沒有那麼多錢！

「我現在急得要死，我整天去我們頭家（台語，意指丈夫）面前哭，哭到睡著再爬起來……」陳妻眼眶泛紅說，她為了想早點讓老公入土為安，陸續到台北、高雄燕巢、內門、屏東潮州，看過30多處墓地，除了價格不合理，「很像是在敲竹槓！」她一度考慮下葬在非法墓地，但想到若被檢舉，除了罰錢還要遷葬，最後都沒購買。

由於遲遲找不到合適墓地，原本向葬儀社租用中古冷凍櫃與靈堂設施，陳妻乾脆用8萬元買下冰櫃、6萬元買下靈堂設施，每天上香祈求能早日找到墓地。

高雄市殯葬管理處日前接獲陳情，本月12日派人到陳翁的靈堂會勘，對陳妻與陳翁的侄兒勸說，簡易靈堂雖有冰櫃，但若因颱風、水災等事故發生停電，恐無法完整保存遺體，也怕屍毒影響到陳妻的健康。

殯葬管理處人員對陳妻說明，根據《社會秩序維護法》，若無正當理由停厝不葬，可處6000元以下罰鍰，殯葬處能體諒陳妻心情，會協調合法墓地讓陳翁下葬，希望陳妻在兩個月內完成陳翁後事。

高市殯葬管理處表示，高雄市目前火葬的比例超過98%，但各公墓仍保有少部分土葬墓地，不過公墓沒有擁有權，最快10年就需遷葬；民眾要進行土葬，一定要在合法墓地，並向殯葬管理處申請核可後，才可土葬，若在非法墓地土葬被檢舉後要恢復原狀，並可罰6萬至30萬元罰款。