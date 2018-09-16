看護工被誆騙投資靈骨塔 還怨警方到場對方不敢來

警方研判是詐團技倆勸說，莊婦一度還不聽勸。（記者許國楨翻攝）

2018-09-16 11:44

〔記者許國楨／台中報導〕擔任看護工的莊姓婦人誤信詐團投資靈骨塔獲利豐厚說詞，前天到銀行提領60萬元準備交付名為仲介，實則是負責取款的詐團車手，警方直覺有異請她通知仲介前來，莊女卻埋怨說:「你們（警方）在怎麼可能來」，警方沒好氣笑稱，如果是正當投資為何不敢來，莊婦這才恍然大悟，及時保住血汗錢。

台中市第一分局公益派出所當天接獲轄內公益路上某銀行報案疑有民眾遭到詐騙，警員廖俊凱、洪政耀、李建安獲報趕往處理，翁姓行員向員警說，公司規定當有民眾欲領取大量現金時，必須機警的做關懷提問，而莊婦只表示領錢目的是要投資靈骨塔，隨後又接到電話稱必須到指定地點交款，更確信為詐騙立即通報警方。

員警進一步了解原委，發現61歲莊婦欲提領現金60萬元交付投資靈骨塔的仲介，卻無法清楚交待投資內容，警方轉而詢問該仲介位於何處想了解狀況，莊婦卻稱對方原本要來收錢，因為行員關心就改約他處。

由於明顯不合常理警方深覺有異，研判所謂仲介應就是詐團負責取款的車手，請莊婦聯絡對方到場說明，未料莊女卻埋怨說:「你們（警方）在怎麼可能來」，警方隨後一番苦口婆心勸說，表示對方如果沒問題就不會怕警察，莊婦才同意由警方陪同到與對於約定的超商赴約，果不其然不見人影，莊婦才恍然大悟自己差點被騙。

莊婦表示自己獨居，平時擔任看護工賺的都是辛苦錢，所幸警方及行員及時發現勸阻，省吃儉用存下來的老本才沒被騙走。

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