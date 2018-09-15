寶寶在月子中心窒息猝死 護理師挨告獲判無罪

2018-09-15 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕台北市有對夫妻於2011年生下一子，產後妻子入住產後護理之家坐月子，但半個月後，寶寶卻突然窒息而亡；夫妻控告護理之家護理師涉嫌誤把布巾蓋住孩子的口鼻，導致寶寶死亡，告她業務過失致死；台北地方法院審理認為，無法證明嬰兒之死是因布巾造成，判護理師無罪，但審理法官特別在判決書中指出，「對於無法找出嬰兒的死因深感遺憾，但期盼兩造透過司法審判，緩解心中的愧疚與遺憾，以達修復式司法目的。」

《蘋果日報》報導，當事人鄭姓男子的妻子於2011年12月27日生下男寶寶，在2012年元月時入住產後護理之家做月子；在1月13日早上7點半，呂姓女護理師接班照顧男嬰，當時男嬰哭鬧不停，呂女便以布巾放置在男嬰頭部上方的床架，再將男嬰連同床位推往「獨立照護觀察室」照顧，40分鐘後呂女再回去查看，不料男嬰嘴唇竟已呈紫青色，雖然緊急送醫急救，但最後男嬰仍因窒息導致多重器官衰竭死亡。

事發後，鄭男取得護理之家的監錄影畫面後，發現呂女「疑似」用布巾蓋住兒子的口鼻，之後又推入「獨立照護觀察室」置之不理，才發生兒子窒息死亡的不幸事件，因此控告呂姓女護理師業務過失致死；但呂女與產後護理之家都抗辯，布巾是用來幫男嬰遮光用，並未蓋住男嬰的口鼻；呂女在審理時指出，當時男嬰因為哭鬧難以入眠，故將布巾放置在男嬰頭部上方的框架上「遮光」，待男嬰入睡後將他推到燈光較柔和的「獨立照護觀察室」，同時將遮光布巾取下，並有同步在觀察室外觀察男嬰的狀況。

呂女之後聽聞男嬰的哭聲，查看時發現男嬰的嘴唇已發青，立刻採取急救措施並打119求救，但因為情況緊急，救護車還沒趕到，就先叫計程車趕往醫院，途中還持續急救，否認有有任何業務過失致死犯行。而法官審理時認為，警方曾會同男嬰父母、產後護理之家負責人與呂女到現場以假嬰兒模擬，發現布巾離男嬰口鼻有10.5公分，無法證明男嬰是因遮光布巾導致窒息身亡，而且醫審會鑑定後認為，男嬰可能是不明原因窒息身亡，但也不排除是嬰兒猝死症，無法證明呂女有照護疏失，最後判呂女無罪。