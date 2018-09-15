網購假學歷當上美商主管 推薦她的獵頭公司遭求償

徐女從以假學歷應徵上美商電子公司人力資源主管職缺，電子公司不滿獵人頭公司未善盡審查推薦人責任，提告求償260萬餘元，新北地院認為雙方合約已期滿，雙方屬無償委任契約，判電子公司敗訴，可上訴。（記者陳慰慈攝）

2018-09-15 18:49

〔記者陳慰慈／新北報導〕徐女從網路上購買假的倫敦政經學院畢業證書，應徵上美商電子公司人力資源主管職缺，年薪高達250萬元，上班兩個月，高層發現她謊報學歷，徐女認罪與公司達成和解獲緩起訴，該公司不滿獵人頭公司未善盡審查推薦人責任，提告求償260萬餘元，新北地院認為，雙方合約已期滿，屬無償委任契約，判電子公司敗訴，可上訴。

電子公司指控，公司有聘僱高階主管人力的長期需求，2011年8月起便於該獵人頭公司簽訂合約，合約期滿後經雙方合意展延迄今，公司委託獵人頭公司代為介紹符合公司高階主管職缺人才，推薦人才獲聘用，會給付仲介服務費，獵人頭公司依約負保證期內免費更換人選服務或退款50%的責任。

電子公司表示，前年12月，獵人頭公司推薦李女到公司任職，公司支付61萬餘元仲介費，但李女無法勝任，要求更換人選，去年3月20日，獵人頭公司推薦徐女，並吹捧徐女「學歷好，出自於全球50大名校，第一份工作就選擇到中國及香港歷練…」等語，公司因此聘用徐女。

去年6月徐女報到上班，7月初就佯稱外祖父過世，請了19天喪假，期間公司發現她在臉書打卡出國旅遊，進一步追查，才發現徐女不只喪假造假，就連畢業證書也是假的，實際上徐女最高學歷僅為國內大專畢業，去年8月將徐女資遣，並提告徐女詐領43萬餘元，徐女賠償60萬元獲緩起訴。

電子公司不滿獵人頭公司未對推薦人選學經歷真實性的調查，害他們得再徵人並支付另家獵人頭公司仲介費，且徐女學歷造假新聞曝光後，造成公司商譽受損，向獵人頭公司求償商譽損害200萬元，徐女詐領薪資43萬餘元及仲介費損失76萬餘元，共260萬餘元。

獵人頭公司主張，公司雖有「候選人學經歷確認服務（Reference Check）」服務，但此為附加服務項目，客戶須另行委託並支付額外服務費用，加上雙方合約提供保證期去年3月5日就到期未同意延展，因電子公司一再要求提供新候選人，公司基於服務客戶心態，才會無償提供包含徐女在內的4位候選人資料，供電子公司挑選、面試，電子公司面試後，以「徐女優越的國外學歷條件，選擇任用」，卻未要求她先提出學歷證書正本就錄取她，甚至在她到職後，放任她藉故不繳學歷證書，卻無任何處置，顯見此為電子公司管理不善造成的結果。

法官認為，雙方合約是否延展及獵人頭是否有協助徐女共同詐騙，電子公司舉證不足，加上曾任該公司人資主管的宋女證稱，不會要求獵人頭公司做「候選人學經歷確認服務」，且電子公司經面試認為徐女能力符合條件才錄取，綜此判電子公司敗訴。