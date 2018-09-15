身障學員訓練用農機也偷 2無良賊被逮

警方逮捕張男。（記者王駿杰翻攝）

2018-09-15 17:02

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市愛恆啟能中心訓練身障學員的愛恆樂活農園本月初遭竊賊闖入，撬開倉庫門竊走1台中耕機、3台割草機和1台農藥噴灑機，使身心障礙者訓練自力更生的課程被迫中斷；所幸經新竹市警一分局追查多日，14日逮住2名無良竊賊，即時找回市值7萬元的中耕機。

警方調查，前陣子因南部淹大水，推測農機具需求增加，造成北部地區失竊率提高，經調閱監視器畫面，過濾出46歲張男與47歲陳男涉嫌重大，便組成專案小組調查。

警方表示，張男等人刻意先偷竊機車，之後騎著贓車又去偷貨車，最後再開貨車去行竊農機具，警方14日鎖定張男，趁他騎贓車時將他逮捕，接著再逮回陳男，初步清查2人涉及新竹縣市多起機車、貨車和農機具竊案，所幸即時找到銷贓機械工廠，才追回失竊的中耕機，訊後依竊盜罪嫌將2人法辦。

至於涉嫌收購贓物的蔡姓老闆則指稱，不知道機具是贓物，還是弱勢團體所持有，他很過意不去，承諾已變賣出去的3台割草機和1台農藥噴灑機會自行捐回給愛恆啟能中心。

警方指出，愛恆啟能中心在南寮地區設置愛恆樂活園，由善心人士捐地及農機具所打造，藉此幫助身障者訓練自力更生的場所，花1年多募款，好不容易才以7萬元買進中耕機，及3台割草機、1台農藥噴灑機，不料卻遭人竊走。

警方說，愛恆樂活農園目的在幫助身心障礙朋友從事農業園藝方面的工作訓練，可讓更多身障者翻轉人生，在社會上貢獻自己的能力。竊案發生後，造成整個農園工作停擺，學員與社工都很著急。