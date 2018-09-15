婦人騎車暈倒拒送醫 原來以為搭這輛車要付費

2018-09-15 16:54

〔記者許國楨／台中報導〕台中市鄭姓婦人本月9日騎車上班途中因未吃早餐導致全身無力，忽然眼前一陣頭暈目眩連人帶車摔倒路旁，警方趕抵鄭婦一再拒絕就醫，員警索性以警車搭載她到醫院，經了解原委得知，原來鄭婦誤以為搭救護車須付費，自認無法負擔才拒絕，讓員警不禁啼笑皆非。

台中市第三分局合作派出所當天獲報進化路與精武路口有民眾自摔，警員張勝閔、徐偉程趕抵果見51歲的鄭姓婦坐在地上上前關懷，卻見鄭婦臉色蒼白，全身發軟，連說話都有氣無力，經了解得知，原來鄭婦患有糖尿病及高血壓，因睡得太晚來不及吃早餐便匆忙趕出門上班，未料在騎車前往公司途中忽感頭暈目眩，倒在路旁。

所幸當時有熱心民眾行經發現趕緊報警並通知119救護，只是鄭婦雖感身體不適，卻一再拒絕送醫，表示自行在路旁休息即可，員警得知鄭婦未用早餐，隨即至附近超商購買餐點讓其先補充能量，鄭婦稍感舒服後還滿心記掛著公司人手不夠，堅持要去上班。

然員警見鄭婦走路搖搖晃晃還需攙扶才能站立，擔心直說：「你打給你公司，我跟他講…幫你請假」，並再次詢問是否要叫119，鄭婦還是不願意，但警方實在不放心持續勸說鄭婦應去看診，最後她終於妥協讓員警護送至醫院治療。

對於鄭婦拒絕搭乘救護車讓員警百思不得其解，仔細詢問後終於解開疑問，原來鄭婦誤以為搭乘救護車須付費3000元，自認無法負擔才會拒絕，備感溫暖的鄭婦則對員警如此奔波與操心，頻頻道謝。