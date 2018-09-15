冒領信用卡瘋狂盜刷 男用這招騙倒超商店員

2018-09-15 16:33

〔記者陳慰慈／新北報導〕超商店員請注意！

有多起詐、欺偽造文書前科記錄的王姓男子，去年1、2月間隨機前往大台北地區超商，謊稱信用卡遺失，騙得他人在店內遺失的信用卡，事後成功盜刷6萬餘元，新北地院先前判他有期徒刑1年2月，得易科罰金42萬元，日前查出他又盜刷5張信用卡，盜刷17萬餘元，再判他徒刑1年2月，得易科罰金42萬元，可上訴。

去年1至2月間，30多歲的王男到超商向店員謊稱遺失心信用卡，若店內真有消費者遺失信用卡，超商店員就會出示給王男看，擔心店員要求他出示身分證件，犯行會曝光，王男第一時間未拿走信用卡，卻在心底偷偷記下信用卡發卡銀行、卡號等資料。

待店員換班後，王男再次造訪詢問店員：「這邊有沒有一張○○銀行的信用卡，是我遺失的。」因為發卡銀行與卡號正確，店員不疑有他交付，王男得手後，再密集瘋狂盜刷，購買遊戲點數、iPhone手機及到超商小額消費。

據了解，王男曾當過超商店員，知道店員工作習性，才會想出此手法行騙，法官痛批王男曾受高職教育，非無謀生能力，不思正道取財，發揮所長，自食其力，利用超商店員難以辨識消費者機會，冒領他人信用卡，並持以刷卡消費，欠缺尊重他人財產權益守法觀念，行為偏差。