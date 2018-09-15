北市原民會主委捲性騷擾 陳誼誠：「絕無此事！無中生有！」

2018-09-15 14:23

〔社會新聞中心／台北報導〕台北市政府原民會主委陳誼誠，月前被一名退休女教師提告指控，今年元月間在一次聯誼餐會上遭他性騷擾，陳誼誠發表聲明認為：「無中生有」，相信司法未來會還他清白。

陳誼誠表示，當時元月份舉辦的餐會是原住民教師協會的年末聯誼活動，當日他因餐會前尚有行程，抵達會場時已屆活動尾聲，所以現場只剩協會幹部，且都是年逾60多歲的原住民長者，他為表示遲到歉意，主動表達希望與他們一同上台唱歌，致上敬意。

他說，在宴會過程中，僅在台上唱歌時與提出控訴人的女師並列同唱，偶有所接觸，但唱歌過程中，恪守長幼男女分際，絕無控訴人所稱「強吻」、或口出「一定要親到你」等情節。

結果，今年2月起，台北市府便連續收到多件匿名黑函抹黑，首件黑函便指控他在1月份的某次餐會中騷擾女性長者，他為求澄清，除了向餐會在場證人再三求證，事後這名退休女師也簽署文件代為澄清事實，他還將對方簽署澄清文件呈台北市府政風處存查。

此外，他說，他也另有獲得原住民教師協會的聲明澄清，一併呈卷，顯見指訴絕非事實。

但，他也承認，現今這名退休女師不知為何，卻又反口提出告訴，且指述情節益加離譜，更以另一不實版本進行指控，他也覺得不勝其擾。

陳誼誠表示，目前此事件已由司法單位進行調查，他基於不妨礙調查初衷，深信清者自清，司法調查會再次給予清白。