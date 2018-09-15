拿酒開車門被警告誡 醉漢堅持駕駛還經過派出所

2018-09-15 13:24

〔記者許國楨／台中報導〕洪姓男子大白天就喝酒，手持未喝完的罐裝啤酒才打開車門就被路過員警直擊勸誡，洪男虛以委蛇承諾找友代駕，但黃湯下肚後讓他「渾身是膽」駕車緩緩朝派出所開去，先前告誡他的員警正要返回派出所見狀簡直不可置信攔下，怒斥苦勸硬是不聽的洪男：「我有沒有叫你不要開！」結果最後酒測值嚴重超標被送辦。

台中市第三分局東區分駐所警員廖仕忠，本月9日下午巡經東區進德路與福勇街口時，撞見手持啤酒罐邊走邊喝的44歲洪男打開車門正要上車，廖員苦口婆心勸說：「有喝就不要開啦，你叫別人來開！」並得到洪男允諾才離開。

未料15分鐘後，剛好返回警所的廖員竟看到洪男駕車緩緩朝派出所方向駛來，講不聽的白目行為讓廖員簡直不可置信當場傻眼，立即上前將洪男攔下怒斥：「我有沒有叫你不要開！下來！」自知理虧的洪男囁嚅著說：「有啦，我也是要開回家啊，不要這樣子啦！」

經警方酒測，洪男呼氣酒精濃度值高達1.1毫克，超過法定標準值甚多，警方說，洪男雖沒有酒駕前科，卻在其車內駕駛座下方及後座發現數量眾多的啤酒空瓶，顯見洪男絕非第1次酒後駕車，只是像洪男這樣講不聽硬要酒後上路還往派出所前進的「勇者」，警方還是第一次遇到，讓員警不禁好氣又好笑，訊後仍將全案依公共危險罪嫌送辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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