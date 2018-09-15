飢寒起盜心！失業男公園行竊失風 警佛心供餐果腹

2018-09-15 11:24

〔記者黃建華／高雄報導〕一名林姓男子從屏東到高雄打零工，因幾天沒找到工作、沒錢吃飯，竟起盜心到中央公園竊取晨運民眾放在一旁的包包錢財，但因林嫌穿著不像運動的人，被民眾盯上，偷400元當場被逮。警方得知林嫌窘境，還佛心買早點供他果腹，並勸他以後不要再做違法的事。

自強路派出所於前日早上6時許接獲民眾報案，表示中央公園內有小偷，請警方到場協助，自強所警組迅速抵達後，只見一名男子呆立現場不知所措地發抖，經在一旁運動的民眾共同指認其為竊嫌，當場將其帶返所偵辦。

經警方調查，涉案林男（47歲，有竊盜前科），經詢問林嫌表示，他是從屏東搭車上來高雄找工作，由於沒有一技之長，只能打打零工維生，當天會偷東西是因為已經好幾天沒有工作，餓了好幾天才忍不住想偷取公園內晨間運動社團的民眾放在一旁的包包，希望可以買東西果腹。

由於林嫌的穿著打扮與行為完全不像是會參加晨間運動社團的，才會被識破，一名尾隨在後的攤位老闆娘將他一把抓住，並高呼路人們幫忙報警抓賊，才東窗事發。

林嫌所竊取之物雖然只共新台幣400元整，但因民眾報案且路人指證歷歷，警方將陳嫌依法帶返所偵辦。全案依竊盜罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

自強所員警不忍見其挨餓可憐，還自掏腰包買麵包飲料供其果腹，並勉勵他以後要自食其力不可以再做違法的事了。

自強所長許志和也呼籲習慣晨間外出運動的市民朋友們，外出運動財物應盡量精簡，盡量隨身攜帶或放置在視線可見伸手可及之處，避免遭到宵小趁隙扒竊，得不償失。