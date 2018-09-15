車禍後只留一部機車倒路中 當事人失蹤原來是...

2018-09-15 11:01

〔記者蔡清華／高雄報導〕今（15）日凌晨4時20分許，於高雄市鳳山區南榮路與善士街口，發生一起自小客車擦撞機車之交通事故，但自小客車於擦撞後直接離去而只留機車於現場，警方事後追查，因機車騎士酒駕，事故後企圖走避逃測。警方將持續追查逃逸駕駛汽車駕駛到案說明。

鳳山警方獲報到現場處理，轎車肇逃，被撞的機車騎士也告失蹤，只留下一部倒在路中的機車，警方今天上午通知23歲林姓機車騎士到案說明。

林男表示，因傷勢不嚴重自行就醫無礙，但檢測酒測值達0.41mg/l，警訊後被依公共危險罪嫌函送法辦。

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