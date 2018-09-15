詐騙集團搞「DMT」移動式機房 警用大數據分析逮人

2018-09-15 10:35

〔記者劉慶侯／台北報導〕警方調查蒐證發現，近來詐騙集團為防通話機房被警破獲，改由利用境外傳統行動通訊進行跨境發話，並透過設置的非法數位式移動節費設備（Digital Mobile Trunk，簡稱DMT）無人機房中介接駁，以亂槍打鳥方式撥打電話進行詐騙。

北市警方利用通聯紀錄分析，發現詐欺集團以人頭身分承租公寓、大樓等隱密民宅，架設多處DMT電信設備，並隨時進行換位移動，以防被警偵測。

警方為徹底追蹤對方信號來源，除以大數據進行分析，並隨時透過各電信公司，針對可疑信號來源作訂位追查，在12日、13日兩天內，分別在桃園、新北、台中、雲林等地，順利破獲多處機房，查扣多部數位式移動節費設備，初步清查被害人31人、遭詐騙金額達500萬元。

台北刑警大隊表示，北市警自107年迄今，破獲電信網路詐欺集團計36件，計有9件涉案犯嫌均依「組織犯罪防制條例」送辦，由於修正案已於106年4月21日生效，從事詐欺犯罪最高可處10年以下徒刑、併科1億元罰金的嚴刑重罰，刑責可謂相當嚴重。

北市警局表示，此次的全面性大掃盪行動，警方並未限制偵查區域和範圍。市刑大偵查二隊與刑事警察局電信偵查大隊第一隊，是共同偵破「阿彬」詐欺機房，在桃園市中壢區、板橋區等地同步執行拘搜行動，破獲DMT詐騙機房兩處，當場查獲林姓犯嫌，查扣「DMT」電信詐騙設備、ADSL設備、4G分享器、遠端監視器、毒品安非他命等證物。

北市刑大偵三隊偵是在台中市南區破獲「劉姓母女檔」組織的詐騙機房，發現劉婦母女負責租賃房屋並且架設電信詐騙設備，查扣「DMT」電信詐騙設備1組，無線分享器等證物。

偵七隊與科偵隊是共同破獲代號「比特幣挖礦機」詐騙機房，此機房為躲避追查，除租賃雲林縣偏遠郊區民宅為據點，並於機房內外設立監視器，以防制警方查緝。警方至雲林縣執行搜索，當場查獲陳姓犯嫌2人，查扣DMT設備2組、筆記型電腦、網路數據機等證物。全案依組織犯罪防制條例、詐欺、洗錢防制法等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。

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