失蹤女與男子國道翻車 沒繫安全帶雙雙慘死

小客車四輪朝天翻覆在國道中線上。（記者彭健禮翻攝）

2018-09-15 09:46

〔記者彭健禮／苗栗報導〕一輛小客車昨天深夜行經中山高速公路北上苗栗公館路段，失控撞擊護欄翻覆，車上1男1女因未繫安全帶被拋出車外，雙雙死亡。國道警方調查，女性死者可能為26歲新竹縣孫性女子，家屬3日報失蹤，男性死者身分待查。

國道警方昨晚11點40分許，接獲通報，指中山高北上130.2公里有事故，有小客車翻覆；警方到場，發現1輛白色小客車四輪朝天橫據中線車道，另有4輛其他小客車分別停放在內側及路肩。

其中，翻覆的小客車車體嚴重毀損，車內1男1女也被拋出車外，女子躺在車前中線車道、頭顱破裂，男子則落在車後內側路肩，身軀彎折變形，雙雙不幸當場死亡。

警方從小客車內，發現有新竹縣26歲孫姓女子的存簿、信用卡及違反毒品條例聲請簡易判決司法文書等，家屬於3日報失蹤，但警方聯繫孫女家屬，家屬迄今尚未出面指認。

男性死者則無相關可能身分資料，警方查出翻覆的小客車為新竹一家汽車租賃公司所有，於11日出租，據租賃公司表示，當天為一對男女前來租車，承租者是卓姓女子，警方正聯繫卓女到分隊，協助釐清2名死者身分。

國道二隊交通組長張弘杰表示，警方從車禍現場跡證研判，2名死者應該未繫妥安全帶，導致在翻覆過程中被拋出；小客車為失控撞擊內側護欄後翻覆，但造成失控撞擊的原因仍待釐清。小客車雖有爆胎情形，但有2輪，不排除是翻覆過程中被刺破。

張弘杰表示，小客車翻覆後，也影響後方車輛行進，其中有2輛小客車往內側閃避，撞擊內側護，是否因此有撞擊到被拋出車外的2人，也有待進一步釐清。

由於相關事故車輛，都沒有行車記錄器，國道警方也調閱ETC收費門架及國道高速公路局的相關監視錄影畫面，協助釐清。